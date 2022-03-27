В Украине уничтожили командование гвардейского воздушно-десантного полка России

Вооруженные силы Украины устранили всё командование 331-го гвардейского воздушно-десантного полка России, сообщил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев в Facebook.

По его словам, в результате боевых столкновений на территории Украины погиб полковник Сергей Сухарев, который командовал 331-м полком. Начальник штаба, подполковник, с офицерами штаба и командирами рот и батальонов тоже были уничтожены.

Экс-депутат также напомнил, что в 2014 году именно 331-й полк нанес вероломный удар в спину украинским войскам, которые выходили из Иловайска через "зеленый коридор". Атакой руководил лично Сухарев, о чем сообщили полковник ВСУ Анатолий Штефан и блогер Роман Туровец. Тогда он возглавлял только одну батальонно-тактическую группу. А в ходе вторжения в Украину Сухарев уже командовал полком.