Минобороны Украины: Россия не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов

Россия перемещает отдельные подразделения с Киевского и Черниговского направлений, но до конца не отказалась от попыток захвата городов. Так считает представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, массового отвода российских войск из этих районов пока не наблюдается.

"Потому на данный момент говорить об этом еще рано. Очевидно, противник отводит подразделения, которые потерпели наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать. По состоянию на сейчас, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере окружить в том числе и эти города. Речь идет о столице и о Чернигове", — считает Мотузяник, его слова приводит Русская служба BBC