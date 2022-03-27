Литва внесла Россию и Беларусь в список враждебных государств

Литва представила перечень «враждебных государств и территорий», в который вошли Россия и Беларусь, передает Sputnik.

Отмечается, что в списке также указаны неподконтрольная молдавскому правительству территория Приднестровья и неподконтрольные правительству Грузии территории Абхазии и Южной Осетии. Отдельно в нем упомянут Крым.

Уточняется, что с компаниями, относящимися к перечисленным государствам и территориям, можно будет расторгать контракты и исключать из тендеров по госзакупкам.

Как сообщил министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, до сих пор у заказчиков не было законных оснований предпринимать такие шаги.