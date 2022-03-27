Российских и белорусских дипломатов не пустят в музей Бухенвальда: из-за гибели Бориса Романченко

Администрация мемориального фонда «Бухенвальд» приняла решение не приглашать чиновников из России и Беларуси на мероприятия в апреле, посвященные 77-летию освобождения немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. Вместо них музейный комплекс примет делегации гражданского общества России и Беларуси. Об этом пишет Meduza.

Согласно информации, в заявлении директора фонда Йенса-Кристиана Вагнера говорится, что это решение связано с недавней гибелью в Харькове бывшего узника Бухенвальда 96-летнего Бориса Романченко. Оно было согласовано с другими бывшими узниками концлагерей из нескольких стран.