Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение России в Украину является нападением на принципы трансатлантической безопасности, передает CNN.

Во время своего вступительного слова перед встречей с Министром обороны Германии в Пентагоне Ллойд Остин заявил, что нападение на Украину является атакой на ядро трансатлантической безопасности.

Он также поблагодарил Германию за сотрудничество с США по развертыванию сил в рамках усиления присутствия США в сфере безопасности в Европе. «Вместе мы посылаем четкий сигнал, и этот сигнал заключается в том, что любой вызов нашей безопасности встретит твердый и единый ответ. И наша приверженность коллективной обороне НАТО непоколебима», - сказал Остин.