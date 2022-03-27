Кадыров считает, что главный российский переговорщик ошибся в «формулировке»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ошибся в «формулировке». Об этом пишет телеграм-канал РБК.

«Хочу обратиться ко всем нашим гражданам… Ни на какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся. Формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это никогда не правда», - сказал Рамзан Кадыров.