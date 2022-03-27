США считают, что Путина дезинформируют о неудачах российской армии в Украине

США считают, что президента России Владимира Путина его советники дезинформируют о том, насколько плохо работают российские военные в Украине и о влиянии санкций на экономику России, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

«Мы считаем, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду», - сказал американский чиновник.

По его словам, оценка основана на рассекреченных выводах американской разведки. Он добавил, что у США есть информация, указывающая на то, что Путину стало известно о дезинформации, что привело к расколу между ним и высшими чинами Минобороны РФ.