США считают, что Путина дезинформируют о неудачах российской армии в Украине
США считают, что президента России Владимира Путина его советники дезинформируют о том, насколько плохо работают российские военные в Украине и о влиянии санкций на экономику России, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
«Мы считаем, что советники дезинформируют Путина о том, насколько плохо работают российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что слишком боятся сказать ему правду», - сказал американский чиновник.
По его словам, оценка основана на рассекреченных выводах американской разведки. Он добавил, что у США есть информация, указывающая на то, что Путину стало известно о дезинформации, что привело к расколу между ним и высшими чинами Минобороны РФ.
«У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение. Сейчас между Путиным и (Министерством обороны) существует стойкое напряжение, вытекающее из недоверия Путина к руководству Министерства обороны», - сказал американский чиновник.
Он отметил, что Путин не знал, что военное ведомство России «использует и теряет срочников в Украине, что демонстрирует явный сбой в поступлении точной информации к российскому президенту».