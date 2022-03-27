Южная Осетия намерена войти в состав России

Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России, заявил лидер южноосетинских сепаратистов Анатолий Бибилов.

«Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России», - цитирует Бибилова Пресс-служба партии «Единая Россия».

По его словам, осетинский народ разделен, и его исторической и стратегической целью является «объединение в рамках одного государства».