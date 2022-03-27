Москва заявила о «плановой перегруппировке» войск на киевском и черниговском направлениях
Основные задачи российских Вооруженных сил на Киевском и Черниговском направлениях выполнены, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что на Киевском и Черниговском направлениях проводится плановая перегруппировка войск.
По словам Конашенкова, на первом этапе «спецоперации» Россия планировала заставить Украину сконцентрировать силы для удержания крупных населенных пунктов на этих направлениях, сковать их на поле боя и без штурма, во избежание потерь среди мирных жителей, нанести украинским вооруженным формированиям «такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий» российских ВС – на Донбассе.
Представитель Минобороны РФ уточнил, что одновременно российская армия решала и другую задачу: «в отсутствие притока новых сил противника из западных и центральных регионов Украины, в ситуации абсолютного превосходства в воздухе и с использованием современных высокоточных средств поражения, создать условия для проведения завершающего этапа спецоперации».
«Таким образом, все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, цель перегруппировки – активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», - сказал Конашенков.