Москва заявила о «плановой перегруппировке» войск на киевском и черниговском направлениях

По словам Конашенкова, на первом этапе «спецоперации» Россия планировала заставить Украину сконцентрировать силы для удержания крупных населенных пунктов на этих направлениях, сковать их на поле боя и без штурма, во избежание потерь среди мирных жителей, нанести украинским вооруженным формированиям «такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий» российских ВС – на Донбассе.

Представитель Минобороны РФ уточнил, что одновременно российская армия решала и другую задачу: «в отсутствие притока новых сил противника из западных и центральных регионов Украины, в ситуации абсолютного превосходства в воздухе и с использованием современных высокоточных средств поражения, создать условия для проведения завершающего этапа спецоперации».

«Таким образом, все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, цель перегруппировки – активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», - сказал Конашенков.