Зеленский предупредил о самой большой угрозе на море со времен Второй мировой

Россия создала наибольшую угрозу международной безопасности на море из всех, возникавших после Второй мировой войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к норвежскому парламенту 30 марта.

«Украинские порты на Черном и Азовском морях заблокированы Россией с первого дня вторжения России. Около сотни кораблей не могут выйти в Средиземное море. Некоторые суда были просто захвачены – это пиратство для кражи груза. Несколько судов подверглись огневому удару. Кроме этого россияне заминировали море. Их мины дрейфуют по морю. И это опасность для любых судов и портов любой страны в Черноморском регионе», - цитирует Зеленского «Украинская правда».