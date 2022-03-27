Отдел информации 20:38

В ходе войны с Россией одним из главных открытий для украинского общества стала личность советника администрации президента Зеленского Алексея Арестовича. Примечательно, что до войны Алексей Арестович был более известен и популярен в Азербайджане, нежели в Украине. Буквально все азербайджанское общество ежедневно находилось в ожидании аналитических обзоров Арестовича о ходе 44-дневной войны и продвижении азербайджанской армии. В интервью ВВС Алексей Арестович проливает свет на многие безответные вопросы драматической украинской войны.

О «специальной операции» «Посмотрим чисто на российские источники: на следующий день после начала кампании они просят нас о переговорах. Я неплохо знаю военную историю и не могу припомнить случая, когда агрессор с превосходящими силами на следующий день просит о переговорах. Это значит, что в первые же сутки все пошло не так». Отметим, что о готовности вести переговоры с Украиной российская сторона заявляла с первого дня войны, которую в Москве до сих пор, по прошествии четырех раундов очных мирных переговоров и неизвестного количества сеансов общения онлайн, называют «спецоперацией». Через день после начала вторжения – 25 февраля – в Кремле уже вполне конкретно предлагали направить делегацию в Минск – для обсуждения «нейтрального статуса Украины». О ситуации в Мариуполе «Сейчас попытка добить Мариуполь и оцепить зону операции объединенных сил [зону боевых действий в Донецкой и Луганской областях] будет главной их [российских войск] задачей. И нам, сразу говорю, там будет не так весело, как было до сих пор. И будет очень тяжело. Очень тяжело, и еще неизвестно, чем кончится. Будет ли успех у нас или у них – это большой вопросительный знак, 50 на 50. Они сейчас концентрируют силы».

Город-порт на берегу Азовского моря – одна из самых горячих точек этой войны. Здесь разрушено около 90% зданий. Местные власти говорят, что в Мариуполе остается около 170 тысяч человек из примерно 500 тысяч до войны. 5 тысяч человек погибли. Российские военные несколько раз говорили, что город полностью взят, однако бои и обстрелы все еще продолжаются. На вопрос о том, есть ли у Мариуполя шанс удержаться, Арестович отвечает так: «Скажем так, у него есть задача держаться. Мариуполь действительно держит большие силы противника, которые в противном случае были бы брошены на другие участки фронта. И чем дольше защитники Мариуполя держатся, тем больше они дают шансов военному руководству страны, и политическому руководству, и международному сообществу принять меры, которые, во-первых, обезопасят мирных жителей, а во-вторых, изменят ситуацию в военном отношении». В американском министерстве обороны говорили, что считают взятие Мариуполя российскими войсками вопросом времени. Арестович не отрицает такую возможность – но считает, что для Москвы это будет пиррова победа - учитывая понесенные ею потери, которые эксперт оценивает в 40% личного состава (официальные цифры минобороны России по состоянию на 25 марта – 1 351 человек, оценки НАТО значительно выше – от 7 до 15 тысяч. При этом до войны американские СМИ оценивали объем российской группировки у границ с Украиной в 130-150 тысяч военных). «Это все равно что выяснить, что пожар уничтожил 50% твоего дома, а любимая чашечка не повреждена. Так это будет для России. Они, конечно, эту чашечку раздуют до огромных размеров и будут выдавать ее за значительную победу. Но ведь все понимают, и они сами понимают, что это поражение – и большое поражение». О ситуации на востоке «Там сложная обстановка, я сразу говорю. Я известен как главный оптимист, но я просто трезвый человек. И когда нужно предупреждать – я предупреждаю. И вот сейчас я предупреждаю о том, что там в ближайшие дни будет очень тяжело. Но и наше командование это понимает и предпринимает определенные меры, чтобы было тяжело россиянам, а не нам. Но как будет – посмотрим». 29 марта после переговоров в Стамбуле Россия объявила о сокращении военной активности в направлении Киева и Чернигова и намерении сосредоточиться на Донбассе. Это предсказывала и американская разведка, указывая на то, что наступление россиян на украинскую столицу застопорилось.

О наступлении на Киев На вопрос, как российским войскам удалось за день от белорусской границы дойти до окраин Киева, Арестович отвечает так: «Все очень просто, есть две причины. Первая: у нас с Россией и Беларусью суммарно 6,5 тысяч километров границы. Ни одно государство мира, даже США не сможет равномерно защитить такую протяженность границы. Это физически невозможно. Во-вторых, многие обвиняют: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих там войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы и видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области». В украинских соцсетях можно найти немалое количество обвинений украинского военного руководства в том, что своевременное перекрытие Крымского перешейка могло бы обезопасить материковую Украину и предотвратить взятие российскими войсками Херсона. «Я не знаю, что там было, после войны будем разбираться. Но я так понимаю, их сначала отвели, потом бросили назад, чтобы удержаться, и все это было уничтожено российской авиацией. Невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты. Так же под Киевом. В полесских лесах (имеются в виду территории на север от Киева – ВВС) можно было бы стать и давать бой, но «плечо» авиации из Беларуси очень короткое. И наши войска там просто перемешали бы с песком, вот и все. Поэтому их оттащили под «зонтик» ПВО на окраине Киева. И сейчас мы видим, что идет определенное контрнаступление, потому что, во-первых, и авиацию проредили, можно уже наступать, а во-вторых, там перемешались боевые порядки, тяжело авиацию применять. То есть мы вынуждены были в айкидо сыграть – немного отойти, чтобы потом переломить. Потому что любая позиционная оборона для нас – смерть. И тогда, и сейчас. Поэтому маневрируем. Втягиваем в ловушки, даже в городах так делаем – запускаем, потом обрезаем и уничтожаем обрезанных». О потерях украинской стороны «Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. Потому что ни одна армия мира не называет своих потерь во время войны. Это государственная тайна, во-первых. А во-вторых, это может помочь противнику показать эффективность его действий и оценку его боевого потенциала».

«После войны выдадим данные по каждому человеку – это Украина, здесь нельзя скрыть, даже если бы мы хотели это сделать. Все будут установлены, каждый будет сочтен, каждый останется в памяти, и каждой семье будет предоставлена помощь и оказано уважение». 12 марта президент Владимир Зеленский говорил о потере 1300 украинских военных. О высадках российского десанта В ходе войны Россия активно использовала десант. Уже в первые дни немногочисленные десанты российских войск пытались с шумом ворваться в крупные украинские города – например, Киев и Харьков – со стороны их окраин. Эти операции не были успешными: российские военные были ликвидированы силами регулярных частей ВСУ и территориальной обороны.

Другой пример – высадка десанта на аэродром в Гостомеле под Киевом. Десятки российских вертолетов неожиданно высадили десант, который, вероятнее всего, должен был обеспечить посадку на этом аэродроме транспортных самолетов с силами, которые должны были войти в Киев с северо-запада. Этого так и не произошло: взлетная полоса аэродрома была уничтожена украинской артиллерией, а значительная часть «гостомельского десанта» позже погибла в боях с ВСУ. По мнению Арестовича, неожиданная и громкая высадка десанта может считаться эффективной тактикой – но не в этот раз и не в этом месте. «Если бы у нас была централизованная власть, как у них, то она (в результате такой высадки десанта – ВВС) была бы парализована. Но у нас же бардак – вечная площадь и Гуляй-поле, мы просто не знали, что нужно паниковать, и ребята из Оболонской теробороны и наш спецназ постреляли их там прямо на месте (речь идет о попытках российской армии прорваться в Киев с севера и северо-запада в первые дни войны – ВВС). То есть они рассчитали все верно и действовали так, что могли бы преуспеть. Более того, если бы они имели дело с таким же государством, как Россия, централизованным – они бы на 90% преуспели. Они просто не на то государство напали». О покушении на Зеленского и красных линиях В интервью российским журналистам Владимир Зеленский, не вдаваясь в подробности, говорил о «нескольких попытках [покушения] разными людьми». Советник президента Михаил Подоляк говорил о том, что их было больше десяти.