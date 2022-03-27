Зеленский рассказал Байдену о «ситуации на поле боя и за столом переговоров»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом вопросы макрофинансовой, гуманитарной помощи, оборонной поддержки Украины со стороны Вашингтона, а также усиления антироссийских санкций. Об этом он сообщил в Twitter.

«Только что завершил часовой разговор с президентом США. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи», - написал Зеленский.