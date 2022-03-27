«Крепкий орешек» уходит из кино из-за болезни

У звезды Голливуда Брюса Уиллиса диагностировали афазию – расстройство речи. В результате он принял решение завершить карьеру. Об этом написала дочь актера Румер Уиллис в своем Инстаграме.

«Наш дорогой Брюс столкнулся с проблемами со здоровьем. Ему диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и после долгих размышлений Брюс завершает свою карьеру, которая так много значила для него», - сообщила она.

Уиллису 19 марта исполнилось 67 лет. Свою карьеру актер начал в восьмидесятые, работая в театре, а также в качестве массовки в кино. Его первой крупной ролью стал частный детектив Дэвид Эддисон в сериале «Детективное агентство «Лунный свет», позже он снялся в таких картинах, как «Крепкий орешек», «Последний бойскаут», «Криминальное чтиво» и других.