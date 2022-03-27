В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски

По данным Bloomberg, обыски прошли в немецких подразделениях, в том числе в компаниях Gazprom Germania и Wingas, которые обеспечивают газом около 20% рынка Германии. Reuters не уточняет место проведения обысков, передает РБК.

В офисы российского «Газпрома» с обысками пришли представители антимонопольного регулятора Евросоюза, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентства пишут, что обыски связаны с проведением расследования в отношении поставок газа. Антимонопольный регулятор проверяет роль «Газпрома» в росте цен на газ в Европе до рекордных значений.

Bloomberg отмечает, что антимонопольное расследование в ЕС началось до вторжения России в Украину. Ранее в марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила Европарламенту, что сейчас идет процесс установления фактов в ходе расследования возможного антиконкурентного поведения «Газпрома». Расследование призвали начать законодатели и политики ЕС, с тем чтобы установить, злоупотребляет ли российская компания своим положением, ограничивая поставки газа в Европу, для того чтобы оказать давление и добиться одобрения газопровода «Северный поток-2».

РБК напоминает, что еще в сентябре группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» может быть виновным в рекордном росте цен на газ и использовать его в своих интересах. Они призвали Европейскую комиссию расследовать «возможные преднамеренные манипуляции на рынке со стороны «Газпрома» и потенциальное нарушение правил конкуренции ЕС».