У Зеленского назвали роль Абрамовича в российско-украинских переговорах

Российский бизнесмен Роман Абрамович является очень эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге.

«Он (Абрамович – ред.) является очень эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса», – цитирует Подоляка Корреспондент.net.

Комментируя информацию о возможном отравлении Романа Абрамовича, Подоляк заявил, что считает это спекулятивными, конспирологическими версиями, которые должны давить на делегации, мешать им сконцентрироваться на сущности, а не на форме.