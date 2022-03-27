Оперная дива Анна Нетребко осудила вторжение России в Украину

Российская оперная певица Анна Нетребко осудила войну России против Украины, сообщает Русская служба «Би-би-си».

В Facebook Нетребко написала, что осуждает войну, не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы.

Нетребко отметила, что «всего несколько раз за всю свою жизнь» встречалась с президентом России Владимиром Путиным, когда получала награды в знак признания ее искусства, а также на церемонии открытия Олимпийских игр.