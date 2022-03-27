Оперная дива Анна Нетребко осудила вторжение России в Украину
Российская оперная певица Анна Нетребко осудила войну России против Украины, сообщает Русская служба «Би-би-си».
В Facebook Нетребко написала, что осуждает войну, не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы.
Нетребко отметила, что «всего несколько раз за всю свою жизнь» встречалась с президентом России Владимиром Путиным, когда получала награды в знак признания ее искусства, а также на церемонии открытия Олимпийских игр.
По ее словам, она никогда не получала финансовой поддержки от российского правительства и является налоговым резидентом Австрии. «Я люблю свою Родину, Россию, и стремлюсь к миру и единству только через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, сначала в Европе», - заявила певица.
Ранее Нетребко не осуждала нападения России на Украину, а также фотографировалась для соцсетей с одним из флагов, которые используют сепаратисты.