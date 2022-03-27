За воду из рек и каналов в Азербайджане надо будет платить

Отдел информации 21:39

В Азербайджане за водозабор из рек и других водных источников при помощи насосов нужно будет платить. Об этом сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде. Необходимость внесения платы за воду из рек и других водоисточников вытекает из правил платного водопользования, которые на днях были утверждены Кабинетом министров Азербайджана.

«Небольшие запасы пресной воды в стране, глобальные климатические изменения, значительное сокращение количества осадков и притока воды из соседних стран в последние годы, с другой стороны, стремительное развитие различных отраслей экономики, расширение сельского хозяйства и, как следствие, рост с каждым днем потребности на воду делают очень важным экономное использование и охрану водных ресурсов, играющих важную роль в развитии Азербайджана», - сказал Расим Саттарзаде, комментируя новые правила Кабинета министров. По его словам, тот факт, что до сих вода в Азербайджане не имела определенной стоимости как природные ресурсы, не только не способствовал ее экономному использованию, но и затруднял точный учет и оценку использованной живительной влаги. «Правила платного водопользования», утвержденные Кабинетом министров 17 марта 2022 года, разработаны как один из принципов экономического регулирования использования и охраны водных ресурсов в соответствии с Водным кодексом. Введение тарифов на платное водопользование имеет особое значение с точки зрения формирования взаимоотношений водопользователей с правовыми и хозяйственными обязательствами в этой сфере. В международной практике, в том числе в странах с богатыми водными ресурсами, пользование такими природными водными источниками является платным. Согласно правилам, за забор воды непосредственно из водоемов и водохозяйственных сооружений, в том числе из наземных и подземных природных водоисточников и водоемов с использованием технических устройств и оборудования юридическими или физическими лицами будет производиться определенная плата в соответствии с объемом воды», - сказал советник министра экологии. По словам Р.Саттарзаде, водопользование будет платным также среди организаций, работающих в сфере водного хозяйства. «Основной целью введения платного водопользования является эффективное и экономное использование водных ресурсов, улучшение охраны вод, точный учет воды и обеспечение работы водохозяйственных органов на хозрасчетной основе», - уточнил Саттарзаде.