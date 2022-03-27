За воду из рек и каналов в Азербайджане надо будет платить
В Азербайджане за водозабор из рек и других водных источников при помощи насосов нужно будет платить. Об этом сообщил советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.
Необходимость внесения платы за воду из рек и других водоисточников вытекает из правил платного водопользования, которые на днях были утверждены Кабинетом министров Азербайджана.
«Небольшие запасы пресной воды в стране, глобальные климатические изменения, значительное сокращение количества осадков и притока воды из соседних стран в последние годы, с другой стороны, стремительное развитие различных отраслей экономики, расширение сельского хозяйства и, как следствие, рост с каждым днем потребности на воду делают очень важным экономное использование и охрану водных ресурсов, играющих важную роль в развитии Азербайджана», - сказал Расим Саттарзаде, комментируя новые правила Кабинета министров.
По его словам, тот факт, что до сих вода в Азербайджане не имела определенной стоимости как природные ресурсы, не только не способствовал ее экономному использованию, но и затруднял точный учет и оценку использованной живительной влаги.
«Правила платного водопользования», утвержденные Кабинетом министров 17 марта 2022 года, разработаны как один из принципов экономического регулирования использования и охраны водных ресурсов в соответствии с Водным кодексом. Введение тарифов на платное водопользование имеет особое значение с точки зрения формирования взаимоотношений водопользователей с правовыми и хозяйственными обязательствами в этой сфере. В международной практике, в том числе в странах с богатыми водными ресурсами, пользование такими природными водными источниками является платным. Согласно правилам, за забор воды непосредственно из водоемов и водохозяйственных сооружений, в том числе из наземных и подземных природных водоисточников и водоемов с использованием технических устройств и оборудования юридическими или физическими лицами будет производиться определенная плата в соответствии с объемом воды», - сказал советник министра экологии.
По словам Р.Саттарзаде, водопользование будет платным также среди организаций, работающих в сфере водного хозяйства.
«Основной целью введения платного водопользования является эффективное и экономное использование водных ресурсов, улучшение охраны вод, точный учет воды и обеспечение работы водохозяйственных органов на хозрасчетной основе», - уточнил Саттарзаде.
Советник министра отметил, что платежи за объем воды будут рассчитываться исходя из тарифов с учетом результатов анализа годового водного баланса. По его словам, плата за водопользование будет дифференцирована в зависимости от качества воды, назначения, технического уровня водохозяйственных сооружений, способов забора и транспортировки воды и других факторов.
«Следует отметить, что для удовлетворения потребностей физических лиц использование открытых и доступных всем водных объектов (пляж, катание на лодке, занятие спортом, любительское рыболовство, водопой скота, забор воды без применения технических средств и др.) будут бесплатными», - сказал Саттарзаде.
Советник министра пояснил, что предложения по механизму расчетов за объем воды будут подготовлены и представлены в Кабинет министров в течение трех месяцев, тарифы за водопользование будут определены Тарифным советом.
В нынешней ситуации использование технических средств и сооружений для забора воды непосредственно из водных объектов и объектов водного хозяйства, в том числе наземных и подземных природных водных источников и водоемов, приравнивается откачке воды из рек и других наземных и подземных водных источников при помощи насосов.
Иными словами, если раньше жители сел на берегу Куры могли качать воду при помощи насосов из реки для оросительных работ на своих участках бесплатно, то теперь им придется за это платить. Также нельзя бесплатно частным образом копать в собственном дворе артезианские колодцы и брать воду из подземных источников. За это нужно будет платить. Кроме того, под действие новых правил подпадают и те, кто проводил линии из родников в свои дворы в горных селах и не платил за эту воду – теперь им придется платить.