Французская компания прекратила техобслуживание и ремонт двигателей российских самолетов

Российско-французская компания PowerJet прекратила техобслуживание и ремонт двигателей SaM146 для самолетов Superjet 100. Прекращены поставки запчастей, сообщает Interfax.

PowerJet, которая зарегистрирована во Франции, сообщила об остановке действия контракта после того, как вступили в силу санкции ЕС и США против России. Сообщается, что компания прекратила поставки запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, в том числе возврат отремонтированных двигателей, а также предоставление их в пользовании на условиях лизинга.

В связи с этим в Минпромторге России решили использовать запчасти и подменные двигатели SaM146 с российского склада PowerJet. Но для этого нужно распоряжение правительства, по которому российские профильные предприятия получат право на временное управление имуществом иностранных компаний.