Беларусь запретила экспорт риса, макарон и муки

Правительство Беларуси своим постановлением ввело временный запрет на вывоз из страны риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, а также макаронных изделий.

Отмечается, что мера введена в целях недопущения дефицита, а также соблюдения продовольственной безопасности страны. Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в государства-члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами-членами ЕАЭС, для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам.

Как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, ограничения на вывоз данной продукции будут действовать три месяца.