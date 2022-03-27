В Пентагоне заявили, что не могут связаться с российскими коллегами
Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс утверждает, что он и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли безуспешно пытаются связаться с российскими коллегами, передает ТАСС.
По словам Уолтерса, в последние 90 дней постоянно предпринимались попытки связаться с коллегами в России. Ранее «данные контакты прервались».
«Я не стану говорить за председателя, но я знаю, что он делал то же самое. Он очень, очень активно добивался такого контакта с его коллегой в России с целью избежать риска конфликтов. К сожалению, таких контактов не было», - добавил Уолтерс.