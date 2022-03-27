Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян задержан по обвинению в коррупционной деятельности, пишет газета «Жоговурд» со ссылкой на свои источники.

«Только что Пилоян был задержан. Он обвиняется в коррупционной деятельности. Ранее были допрошены около 150 сотрудников МЧС, части из них предъявлены обвинения, пятеро арестованы. В ведомстве была налажена коррупционная сеть, которая доходила до министра», - сообщает издание.

Отмечается, что на этой неделе премьер Армении Никол Пашинян отправил Пилояна в отпуск.