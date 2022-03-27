Два заявления по одному телефонному разговору

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе разговора российский президент пояснил, что решение о переводе оплаты за газ, поставляемый в том числе в ФРГ, на рубли связано с заморозкой валютных резервов Банка России странами Евросоюза, передают российские «Ведомости».

«Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», - говорится в сообщении Кремля.

Там отметили, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа». «Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», - подчеркнули в Кремле.

В то же время пресс-секретарь германского правительства Штеффен Хебештрайт изложил содержание разговора по-другому, пишет Русская служба BBC. По словам Хебештрайта, европейские страны в следующем месяце смогут продолжать платить в евро, как зафиксировано в контрактах. Платежи «будут продолжаться в евро и будут переводиться, как обычно, в Газпромбанк, который не затронут санкциями». А банк уже, как передает Хебештрайт слова Путина, переведет евро в рубли.