Российские военные открыли огонь в сторону Марьинки. Во время обстрела были применены фосфорные снаряды, сообщил в Telegram начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Россияне снова использовали фосфорные снаряды – сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС», - пишет Кириленко.

Отмечается, что одновременно были обстреляны Георгиевка, Новокалиново, Очеретино. В результате огня были повреждены дома.