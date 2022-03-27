Во Франции не видят прогресса в переговорах России и Украины

В МИД Франции считают, что в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле не произошло видимого прогресса. Об этом заявил в эфире канала France 24 глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Нет», - ответил Ле Дриан на вопрос, видит ли он просвет в этой ситуации в связи с переговорами в Стамбуле и не внушает ли это ему большего оптимизма. Ле Дриан полагает, что «нет ни прорыва, ни новизны» в ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что ход военных событий не дает ему оснований для этого: «Я читаю высказывания. Я читаю заявления. Я не вижу действий».