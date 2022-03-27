В Абхазии против присоединения к России

«Они [Южная Осетия] не в первый раз этот вопрос ставят, референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, – объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии», - сказал Шамба.

Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по словам Шамбы, ни в политических кругах, ни в обществе Абхазии нет таких настроений. «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений [о вхождении в состав РФ] нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа, нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах – в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет», - сказал Шамба.