Британия все-таки отберет яхты и самолеты Тинькова и Швидлера

«Великобритания вводит новые законодательные инструменты для ограничения доступа российских олигархов к авиации и службам судоходства. Ужесточаются санкции против Евгения Швидлера и Олега Тинькова. Британия сегодня, 30 марта, <...> запрещает обслуживание самолетов и судов, принадлежащих определенным российским олигархам, <...> британскими авиационными и морскими отраслями и инженерами. Данная мера в отношении Тинькова и Швидлера согласована с парламентом страны и вступает в силу незамедлительно», - отмечается в заявлении.

Причины решения не указываются. Транспортные санкции предусматривают запрет на любые полеты самолетов над Британией, а также посадку и обслуживание их в британских аэропортах и на авиаремонтных предприятиях.

Тиньков и Швидлер попали под британские финансовые санкции 24 марта. Затем 26 марта Лондон отменил «транспортную» часть санкций, сняв таким образом запрет на полет частных самолетов бизнесменов и на заход их яхт в британские порты. Тогда власти страны также не пояснили свое решение.