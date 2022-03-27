Крупнейшая лизинговая компания потеряет миллиарды из-за национализации самолетов в России

Крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов Aercap заявила страховщикам ущерб на сумму около $3,5 млрд в связи с возможной национализацией авиалайнеров в России, сообщил финансовый директор компании Питер Юхас.

"Мы пытаемся вернуть больше самолетов и двигателей от российских авиакомпаний, но не знаем, сможем ли мы сделать это", - цитирует Юхаса агентство DPA.

По информации фирмы, в лизинге у российских авиакомпаний находятся 135 машин и 14 авиадвигателей. Из них до сих пор удалось вернуть только 22 самолета и три двигателя. Согласно данным консалтинговой компании IBA, на 10 марта в России в общей сложности находилось 523 лайнера, взятые в аренду у иностранных лизинговых компаний. Крупнейшим заказчиком стала российская компания S7 Airlines с 101 машиной, за ней следует Аэрофлот с 89 самолетами. Аналитическая компания Ishka оценивает общую стоимость всех машин, находящихся в лизинге в России на момент начала войны с Украиной, в $10,3 млрд.