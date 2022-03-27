Россия объявляет «режим тишины» в Мариуполе

Минобороны России объявляет «режим тишины с 10:00 31 марта и открывает дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вооруженные силы России исключительно в гуманных целях с 10:00 31 марта 2022 года объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)»,— передает «Коммерсант» слова Мизинцева.