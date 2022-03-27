Эйнулла Фатуллаев, Тель-Авив, Западный берег Иордана 30 мартa 2022, 23:49

От судьбы не убежишь… Эту старую, как святая земля, истину посмели нарушить двое украинцев, спасших свою жизнь в пламени чудовищной войны в Украине. Жителям Черновицкой области казалось, что они вдалеке от охватившего их Родину пожара. Но именно эти украинцы и стали жертвами вчерашнего злодейского теракта в Тель-Авивском округе, в городке Бней-Брак.

Новая волна террора охватила Израиль в последние дни – евреи и полицейские оказались мишенью восставшего из пепла воинствующего национал-патриотического движения палестинцев. «Старайтесь с арабами не говорить о политике», - советуют умудренные полувековой мятежной жизнью израильтяне, разводящие руками в ответ на вопрос о перспективе мирного сосуществования с арабами. Еврейское население все еще с глубоким недоверием относится к арабам, составляющим треть населения Израиля. А речь идет о территории государства, сложившегося после Шестидневной войны. Даже самые что ни на есть левые евреи относятся к глубоко эшелонированным, огражденным проволокой арабским городам как к устоям пятой колонны, которая непременно выступит, почувствовав малейшее ослабление Израиля. Что уж говорить об ортодоксах? Хотя арабов с ортодоксами объединяет единый порыв – испепеляющая злоба и неприязнь к основам еврейского государства. В беседах с арабами, гордо называющими себя палестинцами, мы аккуратно обходим политический контекст. «Как жизнь в Израиле?» - спрашиваю молодого водителя такси. С пронзительным взглядом 30-летний Ибрахим парирует: «Это не Израиль, а Палестина». Однако гордо вытаскивает из широких штанин из-под джалабии паспорт израильского государства и пользуется всеми благами социально ориентированного государства. Отвергнувшее путь бархатной интеграции арабское население живет обособленно в городах Галилеи, а также в центральной части страны. Грандиозный цивилизационный и технологический отрыв еврейских городов от арабской автономии бросается в глаза при въезде в мусульманские городки. И даже в Назарет. Мусульманский Назарет – не есть ли это самая роковая шутка Господа? Ощущаешь себя словно в какой-то египетской или сирийской провинции, почти как в тунисском захолустье. Плохо образованные, дурно воспитанные, немотивированные, бедно одетые - не люди, а тени, особенно молодежь не скрывает своей агрессии при появлении людей с европейской (а для них - еврейской) внешностью. У каждого из них булыжник за пазухой. Евреи стараются обходить эти города и не рискуют своей безопасностью. Хотя арабы вольготно чувствуют себя на улицах Тель-Авива.

Толерантность евреев и агрессия арабов легко объяснимы итогами полувековой этноконфессиональной войны, похоронившей заветные цели самоотверженной интифады. Единственная модель совместного сосуществования в древнейшем городке Яффа тоже потерпела крах. Весьма существенная деталь: в Яффе нашли пристанище многие горские евреи – выходцы из Азербайджана, хорошо знакомые с мусульманским менталитетом. Но даже эти евреи, похожие на азербайджанцев, не смогли ужиться в одном поселке с арабами. Уж слишком силен дух противоречия. В период обострения конфликта улицы Яффы превращаются в баррикады, мирные жители берутся за оружие и коктейли Молотова, и необратимые столкновения превращают в горящий ад жизнь репатриантов. В последние годы состоятельные евреи пытаются съехать из этого кипящего котла-городка, по недоразумению объединенного с Тель-Авивом. В последние дни евреев атакуют повсюду – в южном студенческом городке Беэр-Шеве, русской Хадере, «алмазном» Рамат-Гане. «Но ведь у арабов есть и своя фракция в парламенте. Институт политического самовыражения. Почему они не переходят на активные политические методы борьбы?»- спрашиваю своего коллегу, легендарного израильского журналиста и дипломата Иосифа Шагала. На последних выборах в Кнессет арабы получили 16 депутатских мандатов, что значительно расширило средства парламентской борьбы. В прошлом депутат Кнессета И.Шагал укоряет меня в излишней наивности: «Арабские депутаты не признают даже нашей символики. Отворачиваются от флага. Выходят из зала заседания, когда звучит государственный гимн. Как поступили бы в парламенте Азербайджана, если армянская фракция из Карабаха повела бы себя подобным образом?! А мы терпим». Но экс-депутат не договаривает всей правды – терпит не народ, а европейская парламентская демократия и толерантность, установленные в Израиле выходцами из Старого Света. Как бы повела себя еврейская община Палестины начала прошлого столетия – ментально близкая к арабской феодальной самобытности, еще очень большой вопрос! Хотя даже сегодняшний Израиль, несмотря на высокое социально-политическое и экономическое развитие, наполнен духом военно-мобилизационной системы. И об этом говорят не одни автоматы солдат. А образ израильского юноши с указательным пальцем на курке, который гармонично сливается с серой казарменной архитектурой Тель-Авива. И даже новые небоскребы в фешенебельном районе города не могут украсить и скрасить угрюмое, но беспокойное состояние души Тель-Авива, заполненное ожиданием удара в спину. Взрыв бомбы или автоматная очередь вызывает ощущение беспокойства и суеты, но не смятения и смуты. Израильтяне погружены в состояние бесконечной войны. Война без конца! И это тоже вердикт судьбы… Поразительно, но вовлеченный в бесконечную войну народ живет своей мирской жизнью – вечерами Тель-Авив излучает счастье и покой, выражает умиротворение западного города. Израильтяне выработали в себе поразительную черту – они нашли спокойствие среди войн, терактов и столкновений. Ибо их судьба переплелась с войной…

И в этой пороховой бочке стремительно развивается экономика, идет бурное градостроительство, усиливается национальная валюта и укрепляется вера людей в шекель, а цены на недвижимость достигли астрономических цифр. В престижном районе Тель-Авива стоимость приличной трехкомнатной квартиры побила все рекорды в регионе – свыше 1 миллиона долларов! Но все же каждый еврей – полноценный житель этой страны – осознает, что без мира с арабами и окончательного решения проблемы Палестины немыслимо проложить путь к гарантированному будущему. «Нашел время ехать на Западный берег. Страна охвачена терактами», - смеется мой коллега, известный израильский журналист Валерий Кантор, который согласился составить мне компанию в увлекательном и довольно опасном путешествии по Западному берегу реки Иордан. Проще говоря, «оккупационной зоне». И прозвучавшая в моих устах крамола не вызывает обиды у израильтян, ибо они сами называют занятые во время Шестидневной войны территории Палестинского государства «оккупационной зоной».

Одно из самых длинных израильских шоссе – прекрасная автомагистраль – открывает путь к исторической Иудее и Самарии, оказавшейся под властью Иордании вплоть до 1967 года, до первой исторической победы Израиля над арабским миром. Похоже, Бог отвернулся от этого берега со дня провозглашения двух новых государств – Израиля и Палестины, Западный берег неизменно и беспрерывно находился под оккупацией. Четверть века в тисках Иордании, а с 1967 года за колючей проволокой израильской армии. Я прошу своего коллегу остановить машину. Перед нами открылась прекрасная панорама на Иорданскую долину. Но Кантор непреклонен: «Я не остановлю машину даже под дулом автомата. Это очень опасно. И в нас могут выстрелить даже израильские солдаты». Длинное шоссе патрулируется вооруженными израильскими солдатами, и на этой территории действует особый режим военного времени. А вдоль бесконечной дороги по сектору С (согласно Ословским соглашениям, Западный берег разделен на три сектора, и вышеупомянутый сектор находится под полным контролем израильской армии) оставляют жалкое впечатление закрытые колючими проволоками печальные города и деревни палестинцев. Им въезд на шоссе запрещен. Хотя Израиль мотивирует свое решение попытками террористов проникнуть к шоссе с целью нападения на израильские автомобили. Вот мы почти доехали и до сектора В Палестинской автономии. Здесь действует гражданская власть Автономии, и непосредственно сама палестинская администрация несет ответственность за общественный порядок. Но с небольшой оговоркой – «под военным контролем Израиля».

Справа раскинулся самый известный еврейский город в Самарии – Ариэль. Впрочем, легитимность этого еврейского поселения в Палестине отвергает все мировое сообщество. Но Израиль стойко стоит на своем – лимит компромиссов исчерпан, и евреи не уйдут из Самарии. Город построен на холмах, которые арабы испокон веков называли «Джабель Мават» - Холм смерти. Заложенный сразу же после подписания Кэмп-Дэвидского соглашения, Белый город разросся до крупнейшего населенного пункта. Но город назван не в честь известного военачальника и государственника Ариэля Шарона, хотя после смерти политика и была попытка идентификации и символизации. Которая была решительно отвергнута израильским обществом. Ариэль - второе название Иерусалима. Евреи успели построить не только чистый, грациозный и ухоженный уголок в древней Самарии. В Ариэле спустя четыре года после основания города создали один из ведущих университетов Израиля, в котором на сегодняшний день задействованы свыше 100 именитых профессоров! Захожу в город, а навстречу подбегают счастливые дети… Город окружен израильскими солдатами, которые денно и нощно обеспечивают безопасность его жителей. И как же печально на фоне развитых и высоко цивилизованных еврейских городов выглядят средневековые палестинские города и деревни. Грязные улицы, заваленные мусорными свалками, плохие дороги, кругом одна нищета, ярость и недовольство. Одни воздвигнутые в знакомом бакинцам стиле беспорядочного строительства виллы и хижины. В городах царит косность, рутинность, слепой фанатизм… Как и в средние века, путеводителем жизни мусульман все еще остается мечеть. Навстречу бегут озлобленные дети. Вот мы и доехали до легендарной «Яблочной деревни» - Кфар-Тапуах. На известном перекрестке рядом с еврейской деревней стоят огромные бетонные глыбы – чудовищное напоминание о варварских терактах. Активисты ООП пытались преградить путь йеменским евреям, основавшим на государственной земле, выкупленной у арабских землевладельцев, новую деревню. «Пора возвращаться», - торопит меня Кантор. «Скоро темнеет, и это очень опасно. Палестинцы атакуют и стреляют в автомобили с израильскими номерами». Впереди открывается дорога на Иерусалим. Но на перекрестке появилась еще новая дорога через сектор В Палестинской автономии в Тель-Авив. «А может, поедем по этой дороге? Кажется, она короче», - провоцирую водителя. Он без оглядки соглашается. И вот мы попали в самую глубь второго сектора Палестинской автономии. Спустя некоторое время водитель запутался и не смог определить точный маршрут. Стемнело. Дорога завела нас в самый тыл палестинцев. «Тебе легко. Ты – мусульманин. Вот если мы попадемся им в руки, нам несдобровать. Хотя будут стрелять по машине. И ты не спасешься», - говорит взволнованным голосом Кантор.