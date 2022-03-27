Хикмет Гаджиев и Армен Григорян встретились в Брюсселе
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Встреча Гаджиева и Григоряна прошла при содействии специального представителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
«В ходе предметных дискуссий, в том числе отдельной двусторонней беседы между Гаджиевым и Григоряном, участники рассмотрели политическую ситуацию и ситуацию в области безопасности, также весь спектр вопросов между Арменией и Азербайджаном в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров обеих стран и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшейся в Брюсселе 14 декабря 2021 года. Участники договорились встретиться снова в ближайшие недели, чтобы продолжить обсуждение, в том числе по вопросам, поднятым на встрече лидеров 14 декабря 2021 года. Армения и Азербайджан также обсудят вопросы, связанные с перспективами мирного соглашения между ними», - отмечает сайт ЕС.