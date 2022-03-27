Пентагон: 1000 «вагнеровцев» прибыли на Донбасс

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби поделился данными о российских силах на территории Донецкой и Луганской областей, сообщает CNN.

Около тысячи связанных с группой «Вагнера» лиц сейчас находятся на Донбассе. США заметили рост активности российских войск в регионе за последние несколько дней. «Мы думаем, что в группе «Вагнера» сейчас около 1000 человек в Донбассе. Мы заметили, что они отдают приоритет авиаударам в регионе», – заявил Кирби.

По его словам, «вагнеровцы» воевали на Донбассе на протяжении восьми лет. Так что условия большинству хорошо знакомы, добавил Кирби.