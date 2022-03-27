США вывели корабли из Черного моря из-за войны в Украине

США вывели свои военные корабли из Черного моря, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что США сочло такие действия благоразумными, когда увидело, что российская «военная спецоперация» в Украине «становится неминуемой». «Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», - цитирует Кирби РИА Новости.

При этом Кирби пока нечего сказать относительно сроков возвращения американских кораблей в Черное море.