В Беларусь из зоны Чернобыльской АЭС привезли облученных россиян

В белорусский центр радиационной медицины в Гомеле привезли облученных российских военных из зоны Чернобыльской АЭС, сообщил член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook.

«Очередную партию облученных радиацией российских военных, захвативших Чернобыльскую зону, сегодня привезли в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле. Накопались окопов в Рыжем лесу? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни», - написал Емельяненко.

Он отметил, что есть правила обращения с этой территорией: «Они обязательны для выполнения, потому что радиация – это физика, она работает без учета статусов или погон».

Чернобыльская АЭС была взята под контроль российских войск 24 февраля.