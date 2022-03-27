Зеленский отозвал послов Украины из Грузии и Марокко

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

Согласно информации, глава украинского государства назвал "дипломатический фронт" не менее важным, чем боевые действия на территории страны.

"Сегодня я подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, если не будет оружия, санкций, ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, новую работу", - сказал Зеленский.