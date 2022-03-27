Виктория Нуланд: в войне в Украине убиты более 10 тысяч российских военных
По оценкам Вашингтона, в ходе войны в Украине убиты более 10 тысяч российских военных. Такую цифру в интервью телеканалу «Настоящее время» назвала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом пишет «Голос Америки».
В интервью Нуланд назвала российские потери «невероятными», отметив, что, несмотря на это, «Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия».
Нуланд не сказала о конкретных источниках своей оценки. Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно. Известны имена по крайней мере сотен погибших российских военных, отмечает «Голос Америки».
В интервью «Настоящему времени» Нуланд заявила, что решение российского Минобороны отказаться от наступления на Киев и Чернигов – результат упорной обороны украинской армии. В то же время она отметила, что российские войска перегруппируются и попытаются продолжить наступление, возможно, в других регионах Украины.