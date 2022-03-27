Виктория Нуланд: в войне в Украине убиты более 10 тысяч российских военных

По оценкам Вашингтона, в ходе войны в Украине убиты более 10 тысяч российских военных. Такую цифру в интервью телеканалу «Настоящее время» назвала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Об этом пишет «Голос Америки».

В интервью Нуланд назвала российские потери «невероятными», отметив, что, несмотря на это, «Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия».