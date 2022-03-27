Идут ожесточенные бои за Изюм

Российские военные не имеют полного контроля над Изюмом в Харьковской области, бои идут к югу от города. Радио Свобода пишет, что об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

По его словам, россияне смогли форсировать Северский Донец, поэтому бои идут сейчас в районе населенных пунктов Каменка и Сухая Каменка. «Там идут ожесточенные бои. Задействованы минометы, артиллерия, самолеты и вертолеты. Это ад...» – сказал Мацокин.

По его словам, в Изюме гуманитарная ситуация критическая.