Швеция не исключает возможности вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает, что нужно провести анализ возможности вступления в военно-политические блоки. Она не исключает, что страна может стать членом НАТО.

«Я никоим образом не исключаю членства в НАТО… Свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения», - приводит «Коммерсант» слова Андерссон.

Парламент Швеции ранее обратился к правительству по вопросу сохранения возможности подачи заявки на вступление в НАТО.