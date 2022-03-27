«Мы готовимся к этому»: Зеленский заявил о «накоплении российских войск» в Донбассе

Вместе с отводом российских войск от Киева и Чернигова наблюдается их накопление на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в среду.

«Мы также видим, что в это время наблюдается накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. И к этому мы готовимся. Мы никому не верим. Ни в единое «красивое» слово, в словесные конструкции. Есть реальная ситуация на боле боя, и сейчас это самое главное. Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого человека», - сказал Зеленский.

По его словам, «отведение войск... от районов Киева и Чернигова и снижение их активности на данных направлениях является следствием изгнания Вооруженными силами Украины».

«Есть слова о якобы «отведении» российских войск от Киева и Чернигова. О якобы снижении активности оккупантов на этих направлениях. Мы знаем, что это не «отведение», а следствие изгнания. Следствие работы наших защитников», - сказал глава украинского государства.