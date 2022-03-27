В Баку стартует Кубок мира с участием 34 стран
Сегодня на Национальной гимнастической арене стартует еще одно престижное соревнование – Кубок мира по спортивной гимнастике. В нем примут участие 145 гимнастов и гимнасток из 34 стран.
Азербайджан на Кубке мира представят: Мансум Сафаров (вольные упражнения), Агамурад Гахраманов (вольные упражнения, опорный прыжок, перекладина), Иван Тихонов (конь, опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина), Джавидан Бабаев (кольца), Никита Симонов (кольца), Самира Гахраманова (опорный прыжок, бревно, вольные упражнения) и Милана Минаковская (разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения).
Церемония открытия начнется в 11:45. Соревнования стартуют в 12 часов. Сегодня и завтра пройдет квалификация, а 2 и 3 апреля состоятся финалы.
Сегодня пройдут квалификационные соревнования в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и на кольцах - у мужчин, а также в опорном прыжке и на разновысоких брусьях – у женщин.
Помимо десяти комплектов медалей (шесть у мужчин, четыре у женщин), которые будут разыграны в Баку, спортсменам, набравшим наибольшее количество баллов, будет вручен традиционный Кубок Федерации гимнастики Азербайджана – AGF Trophy.
Следует отметить, что после трех этапов Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедших в этом году, соревнование в Баку считается финальным этапом. Поэтому в нашей столице будут подведены общие итоги, и гимнасты, показавшие лучшие результаты, станут обладателями Кубка мира.
Это уже четвертое международное соревнование, организованное в этом году на Национальной гимнастической арене. Но впервые на трибуны арены будут допущены не только спортсмены и представители команд, но и обычные зрители.
Билеты можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах города. Стоимость билетов на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12. Для посещения соревнований лицам старше 18 лет необходимо предъявить один из трех документов: действующий сертификат вакцинации от COVID-19, иммунный сертификат, либо сертификат о противопоказании к вакцине от COVID-19.