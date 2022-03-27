В Баку стартует Кубок мира с участием 34 стран

Сегодня на Национальной гимнастической арене стартует еще одно престижное соревнование – Кубок мира по спортивной гимнастике. В нем примут участие 145 гимнастов и гимнасток из 34 стран.

Церемония открытия начнется в 11:45. Соревнования стартуют в 12 часов. Сегодня и завтра пройдет квалификация, а 2 и 3 апреля состоятся финалы.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и на кольцах - у мужчин, а также в опорном прыжке и на разновысоких брусьях – у женщин.

Помимо десяти комплектов медалей (шесть у мужчин, четыре у женщин), которые будут разыграны в Баку, спортсменам, набравшим наибольшее количество баллов, будет вручен традиционный Кубок Федерации гимнастики Азербайджана – AGF Trophy.

Следует отметить, что после трех этапов Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедших в этом году, соревнование в Баку считается финальным этапом. Поэтому в нашей столице будут подведены общие итоги, и гимнасты, показавшие лучшие результаты, станут обладателями Кубка мира.

Это уже четвертое международное соревнование, организованное в этом году на Национальной гимнастической арене. Но впервые на трибуны арены будут допущены не только спортсмены и представители команд, но и обычные зрители.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах города. Стоимость билетов на квалификационные соревнования составляет 7 манатов, а на финалы - 12. Для посещения соревнований лицам старше 18 лет необходимо предъявить один из трех документов: действующий сертификат вакцинации от COVID-19, иммунный сертификат, либо сертификат о противопоказании к вакцине от COVID-19.