Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Путину
Белый дом прокомментировал призыв бывшего президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину обнародовать информацию о связях Хантера Байдена, сына нынешнего президента США, с Еленой Батуриной, российской предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС сообщает, что, когда директору по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд задали вопрос о том, обеспокоены ли в администрации таким призывом, она ответила: "Вот что я об этом скажу: какой еще американец, а уж тем более экс-президент, мог бы подумать, что сейчас удачное время войти в сговор с Владимиром Путиным и хвастаться своими связями с Владимиром Путиным. Есть только один такой, и это Дональд Трамп", - ответила она.