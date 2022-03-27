В Пентагоне считают, что часть российских войск вернули из Украины в Беларусь

Россия начала передислокацию пятой части своих сил, дислоцировавшихся вокруг Киева. Войска РФ отводятся на территорию Беларуси с целью восполнения личного состава и ремонта вооружения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, часть российских сил уже вернули в Беларусь. Армия РФ преимущественно отводит свои силы от Чернигова, Сум, а также северных районов Киевской области.

В американском оборонном ведомстве не уверены, стоит ли ждать появления этих сил в других регионах Украины.