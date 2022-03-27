Не предвидел войны в Украине: шефа военной разведки Франции отправили в отставку

Руководитель французской военной разведки генерал Эрик Видо отправлен в отставку после семи месяцев пребывания на посту. Об этом сообщила в среду газета L'Opinion.

По словам обозревателя Жан-Доминика Мерше, 55-летний генерал Видо уволен "за недостатки в работе разведки в период украинского кризиса", передает ТАСС.