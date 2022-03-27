Не предвидел войны в Украине: шефа военной разведки Франции отправили в отставку
Руководитель французской военной разведки генерал Эрик Видо отправлен в отставку после семи месяцев пребывания на посту. Об этом сообщила в среду газета L'Opinion.
По словам обозревателя Жан-Доминика Мерше, 55-летний генерал Видо уволен "за недостатки в работе разведки в период украинского кризиса", передает ТАСС.
Военная разведка напрямую подчиняется Главному штабу ВС Франции.
Figaro пишет, что скандал вокруг генерала Видо возник еще накануне марта, когда начальник Генштаба генерал Тьерри Бюркар признал, что французская разведка, в отличие от коллег из США и Британии, считала маловероятным российское вторжение в Украину. "Американцы убеждали, что россияне собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее считали, что завоевание Украины будет стоить для РФ дорого и что у них есть другие варианты "сбить" президента Зеленского", - заявил тогда Бюркар.