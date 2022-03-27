Генштаб Украины: Россия готовится устроить «референдум» в Херсонской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке на полночь со среды на четверг заявил, что Россия пытается готовить референдум о провозглашении «Херсонской народной республики».

«Для контроля над временно оккупированными территориями юга Украины противник пытается создавать военно-гражданские администрации и начал подготовку к проведению референдума о создании квазигосударственного образования на территории Херсонской области (т.н. «Херсонской народной республики»)», - пишет Генштаб.

Других подробностей украинские военные не приводят. Херсон - единственный областной центр Украины, который удалось занять роcсийским войскам.