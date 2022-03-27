Байден предложил помощь Израилю после серии терактов

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили в среду по телефону серию терактов, произошедших в еврейском государстве, глава Белого дома предложил израильской стороне помощь в борьбе с подобными угрозами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты твердо и решительно поддерживают Израиль перед лицом террористической угрозы и всех других угроз для Государства Израиль", - отмечается в сообщении. "Президент предложил любую подходящую помощь нашим израильским союзникам в условиях, когда они противостоят угрозам для своих граждан", - говорится в тексте, который цитирует ТАСС.

22 марта в результате нападения вооруженного ножом сторонника "Исламского государства" в городе Беэр-Шева четверо человек были убиты, еще несколько получили ранения. 27 марта в городе Хадера во время атаки с использованием огнестрельного оружия два человека погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести. 29 марта в результате стрельбы в городе Бней-Брак погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения.