Пентагон обеспокоен, что Путин «не полностью информирован, как плохо обстоят дела»

Американское военное ведомство согласно с оценками Белого дома о том, что президент России Владимир Путин плохо информирован о событиях в Украине, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что, по сведениям разведки, окружение Путина боится говорить ему правду и дезинформирует президента о ходе боевых действий и экономическом ущербе, который наносят санкции.

По словам Кирби, у Пентагона эта оценка вызывает обеспокоенность. «Это его армия. Это его война. Он ее выбрал … Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения», - заявил Кирби.

По словам представителя Пентагона, плохая осведомленность Путина может привести к не вполне верным решениям в ходе переговоров по прекращению конфликта: «Если он не полностью информирован о том, как плохо у него обстоят дела, то как его переговорщики собираются прийти к соглашению?»