«Не надо вводить в заблуждение»: Соловьев назвал «безумными» заявления Мединского

Российский телеведущий Владимир Соловьев в эфире «Соловьев Live» назвал «безумными» заявления главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, пишет Московский комсомолец. В сети появилось видео с его чересчур эмоциональным монологом.

Соловьев заявил, что «не надо вводить в заблуждение и пытаться деморализовать столь безумными сообщениями» российский народ и военнослужащих РФ. По его словам, поставленная задача, которая ставится Верховным главнокомандующим, «должна быть решена в полном объеме».

Ранее глава делегации РФ, помощник российского президента Владимир Мединский, комментируя итоги состоявшейся в Стамбуле встречи российской и украинской делегаций, подчеркнул, что переговоры «прошли конструктивно». По заявлению Мединского, Россия делает два шага навстречу украинским властям для деэскалации. Эти шаги касаются политической и военной частей, отметил он. Мединский добавил, что российская сторона получила в ходе этих переговоров от украинской делегации «понятно сформулированную позицию по включению в договор». «Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены президенту», – подытожил Мединский, отметив, что после этого «будет дан соответствующий наш ответ».