Генштаб Украины предупредил: Россия может ударить с моря «Калибрами»

В Черном море находятся корабли с крылатыми ракетами «Калибр». Сохраняется угроза ракетного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины. Об этом в четверг, 31 марта, говорится в сообщении на странице в facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.

«В акватории Черного моря находятся корабли, оснащенные крылатыми ракетами морского базирования «Калибр». В военно-морской базе Севастополь завершено пополнение боекомплекта КРМБ типа «Калибр» на фрегате «Адмирал Макаров», - говорится в сообщении.