Записал: Ага Гасымлы, собкор 08:14

За свою новейшую историю Азербайджан не раз слышал зловещие обещания уничтожить его нефтяную промышленность. Как правило, взрывами стратегических трубопроводов, нефтяных месторождений или терминалов нам угрожали либо бесноватые армянские сепаратисты, либо недалеко ушедшие от них иранские ортодоксы. Однако прозвучавшая из уст депутата российской Госдумы Михаила Делягина угроза подвергнуть ракетному удару азербайджанский нефтегазовый комплекс – это уже что-то новенькое. И хотя буквально через несколько часов российский парламентарий отозвал свои слова, сбивчиво признавшись, что «погорячился в пылу телевизионного шоу», неприятный осадок остался. Полагаем, причина столь стремительного «отрезвления сознания» не в меру воинственного российского депутата заключается в том, что сразу после телешоу Делягину, что называется, на пальцах, объяснили, что азербайджанская нефть – это территория «нефтяного НАТО». То есть, могущественного консорциума ведущих нефтяных компаний мира, с которыми Азербайджан на протяжение без малого 30 лет продуктивно взаимодействует в рамках «Контракта века».

О том, чем чреваты угрозы в адрес нефтяной промышленности Азербайджана, haqqin.az рассказал глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, подчеркнувший, что по итогам 2021 года в Азербайджане было добыто 34,5 миллионов тонн товарной нефти и 32,6 миллиарда кубометров товарного газа, причем из этого объема приблизительно 81 процент нефти и 83 процента газа пришлись на долю иностранных компаний. «А знаете, сколько консорциумов с участием иностранных компаний вовлечены в нефтегазодобывающий сектор Азербайджана? - спрашивает Ильхам Шабан. – Пятнадцать! И это только те консорциумы, которые добывают нефть и газ как на суше, так и на море. Всего же в нефтегазодобыче на территории Азербайджана участвуют 42 крупнейшие компании США, Европы, Японии, Китая, а также России...» По словам Шабана, депутат Делягин явно не в курсе, что самым крупным налогоплательщиком в российский госбюджет от частного сектора является «ЛУКойл» – первая российская компания, которая, присоединившись к проектам «Азери-Чыраг-Гюнешли» и «Шах-Дениз», начала добывать нефть и газ за пределами Российской Федерации. Кстати, и первую свою чистую прибыль в размере более одного миллиарда долларов эта компания заработала в Азербайджане еще 20 лет назад. «Этот весьма эмоциональный депутат Думы точно не знает, что с мая 2015 года компания «ЛУКойл», которая уже в российской части Каспия добывает ежегодно около семи миллионов тонн нефти, часть этого объема экспортирует по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан», - подчеркивает Ильхам Шабан. – Что же получается? Российский депутат предлагает бомбить промышленный сектор страны, из которого Россия получает коммерческую выгоду? Причем, не только сама Россия, но и ее соседи, Туркменистан и Казахстан, с которыми они вместе добывают нефть на Каспии?..»