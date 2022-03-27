Эльнур Мамедов, отдел экономики 08:25

Продолжающаяся война в Украине вынуждает многие страны пересматривать экономические планы и вносить коррективы в свои международные связи. И в этом плане Азербайджан, имеющий, как известно, многоплановые экономические отношения с Российской Федерацией и Украиной, не является исключением. О глубокой интегрированности нашей страны в мировую экономику свидетельствуют цифры внешнеторгового оборота Азербайджана, выросшие по итогам первых двух месяцев текущего года на 44,58 процента и достигшие 7,94 миллиарда долларов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, азербайджанский экспорт составил почти 6 миллиардов долларов, а годовой рост был превышен в два раза, составив 3,18 миллиарда долларов. При этом доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 75,16 процента против 63,36 процента годом ранее. Значительно меньшим по объему является импорт, выросший на 18,27 процента и составивший 361 миллион долларов. В годовом исчислении объем импорта возрос с 1,611 долларов до 1,972 миллиарда долларов, а его доля во внешнеторговом обороте составила 24,84 процента против 36,64 процента годом ранее. Итак, внешнеторговый оборот складывается однозначно в пользу Азербайджана, положительное сальдо страны возросло за год примерно в 3,4 раза или на 2,819 миллиарда долларов, составив почти 4 миллиарда долларов против 1,176 годом ранее. На фоне продолжающейся турбулентности глобальной экономики это - прекрасный результат, который позволит Азербайджану увеличить свои стратегические резервы и избежать экономических потрясений, которые наперебой прогнозируют аналитики. Понятно, что значительный рост азербайджанского экспорта обеспечен, главным образом, резким скачком рыночных цен на энергоносители. Что, тем не менее, общую картину не портит. Но где же тогда, спросит читатель, грядущие изменения и чем они вызваны? Дело в том, что, так называемый, «неэнергетический» экспорт Азербайджана относительно невелик, и его третья часть, то есть, примерно 4 процента, приходится на долю России. Значительно больший сегмент нашего внешнеторгового оборота занимает российский импорт, в котором, как, впрочем, и в импорте, заметна роль продуктов питания. И если в экспорте азербайджанской продукции в Россию особых перебоев не ожидается, то с импортом все обстоит намного сложнее. Особенно это касается пшеницы, которую мы ввозим из России и Украины, что, в связи с продолжающейся войной и разрывом всех логистических цепочек, создает потенциальную угрозу для продовольственной безопасности Азербайджана.

Но, судя по статистическим данным, еще задолго до войны в Украине власти нашей страны стали весьма предусмотрительно запасаться продовольствием и, в том числе, пшеницей. Только с начала 2022 года Азербайджан увеличил импорт продовольствия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,6 процента, доведя его до 338 миллионов долларов. При этом, импорт пшеницы, которую закупили в общей сложности на 52 миллиона долларов, вырос чуть ли не в семь (!!) раз. Заметно увеличился также импорт мяса, животного и растительного масла, других продуктов. Мало того, правительство Азербайджана, как заявил недавно премьер-министр Али Асадов, работает над дальнейшим увеличением стратегического запаса продуктов и планирует, в частности, в несколько раз увеличить запасы пшеницы. По словам премьера, из-за ситуации на внешних рынках наблюдается ощутимый рост цен на пшеницу, а также другие продовольственные товары, включая детское питание, в связи с чем правительство принимает действенные меры. Понятно, что полностью нейтрализовать надвигающийся глобальный продовольственный кризис эти меры не смогут. Но, в то же время, они в состоянии значительно смягчить удар.