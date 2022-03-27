Зеленский назвал войну против России «отечественной»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал войну Украины против России «отечественной». Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

«…Делал, делаю и буду делать все, чтобы наш народ мог защищаться, пока не восстановит справедливость. На украинской земле и в Черноморском регионе. Это наш фундаментальный интерес.

Это – наше выживание. Именно за выживание украинского народа мы сейчас боремся. В этой войне, без всяких преувеличений, отечественной войне против России».